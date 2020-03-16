Ученые объяснили спрос на туалетную бумагу из-за коронавируса

Из-за быстрого распространения коронавируса в мире и вводимого во многих городах и странах карантина люди бросились покупать не только продукты, медицинские маски, антисептики, но и туалетную бумагу. Ее просто сметают с магазинных прилавков в Европе, США, Японии, Великобритании, Исландии, Австралии, Новой Зеландии, пишет World Economic Forum.



Ученые объяснили, почему так сильно вырос спрос на это средство гигиены в критическое время.



По словам специалистов, туалетная бумага – это своего рода элемент контроля и безопасности.



"Когда люди слышат о коронавирусе, они боятся потерять контроль, а туалетная бумага выглядит как способ, по крайней мере, обеспечить гигиену и чистоту", - заявила преподаватель Квинслендского технологического университета по вопросам общественного здоровья и социальной работы Ники Эдвардс.



При этом она добавила, что полки супермаркетов по-прежнему заполнены бумажными полотенцами и салфетками.



Эдвардс поддержал доктор Брайан Кук из Университета Мельбурна



"Для людей туалетная бумага - это элемент контроля и безопасности. Есть так называемый "фу-эффект", когда речь идет о гигиене без использования туалетной бумаги. К тому же людям нравится чувствовать, что они "что-то делают", когда чувствуют опасность", - сказал ученый.



Также он отметил, что многие во время простудных заболеваний предпочитают туалетную бумагу, а не бумажные салфетки или носовые платки. Брайан Кук добавил, что к тому же туалетная бумага "относительно дешевая".



Доктор Дэвид Саведжи из Университета Ньюкасла назвал туалетную бумагу "идеальным продуктом".



"Это абсолютно не скоропортящийся продукт и один из немногих товаров, который вы гарантированно когда-то используете", - сказал он.



Доктор Алекс Рассел из Центрального университета Квинсленда заявил, что люди бросаются покупать продукты, дезинфицирующие средства и туалетную бумагу, потому что напуганы.

