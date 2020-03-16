Порошенко приехал в ГБР

Бывший президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 16 марта, приехал в Госбюро расследований, сообщает PavlovskyNEWS в телеграмм. "Порошенко на двух Мерседесах заехал на территорию Госбюро расследований. Через несколько минут из здания вышел пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко. Пресс-служба ГБР пока информацию не подтверждает. По какой причине 5 президент прибыл - пока не ясно", - говорится в сообщении.



Как известно, Порошенко должен был прийти на допрос в ГБР 13 марта, но не явился. поскольку был за границей. На выходных он вернулся в Украину из Испании.

