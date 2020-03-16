Лукашенко рассказал о пользе жизни в селе во время пандемии коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о пользе жизни в селе во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Беларусь сегодня».



Лукашенко напутствовал новых руководителей местных органов власти. Он заявил, что ситуация с коронавирусом создает вызовы, но не нужно чрезмерно сгущать краски. Эпидемиологическая ситуация в Белоруссии лучше, чем в «обычные, непроблемные» годы, на нее благотворно влияет морозная, солнечная погода.



Президент также нашел пользу в ситуации вокруг коронавируса. «Хоть научили нас ухаживать за собой, тех, кто не умел. Вовремя руки мыть. Это тоже полезно», — отметил он.



Белорусский лидер призвал не паниковать, а «просто работать». «Особенно сейчас, на селе, приятно смотреть по телевизору: люди на тракторе работают, никто не говорит про вирус. Трактор вылечит всех. Поле всех лечит», — сказал Лукашенко.

