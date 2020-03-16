Конституционный суд России одобрил обнуление президентских сроков Путина

Конституционный суд (КС) России признал закон о поправках к Основному закону и порядок их принятия соответствующими Конституции, сообщается на сайте суда. В заключении КС, которое заняло 52 страницы, сказано, что суд одобряет поправки и порядок их вступления в силу через общероссийское голосование. Заключение направлено президенту России Владимиру Путину, который и обращался к КС с запросом о соответствии положений закона Конституции.



Заключение является окончательным, не подлежит обжалованию, вступает в силу после опубликования в «Российской газете» и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами, говорится в документе. Президентский запрос рассматривали председатель суда Валерий Зорькин и все остальные судьи КС, кроме Константина Арановского, в конце февраля заявившего, что Российская Федерация не должна считаться правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» советской власти.



14 марта президент Путин утвердил процедурную часть законопроекта о поправках к Конституции. В справке к закону, опубликованной на сайте Кремля, отмечается, что изменения в главы 3-8 Конституции вступят в силу в случае соблюдения двух условий. Первое условие заключается в обязательном направлении закона в Конституционный суд (это выполнено) и проведении общероссийского голосования. Второе — в необходимости более 50 процентов голосов за изменение Конституции.



Президентский закон о поправках в Конституцию ранее также был одобрен Госдумой и Советом Федерации. В документе более 400 пунктов, например, о расширении полномочий парламента, упоминании бога в Основном законе, запрете на гей-браки. Общероссийское голосование пройдет 22 апреля.

