Лукашенко предложил средство от заражения

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил средство борьбы с заражением коронавирусом. По его мнению, в этом случае хорошо помогает работа, особенно на селе.



Об этом сообщает новостной портал DELFI.



На встрече с министрами страны Лукашенко порадовался, что из-за ситуации с коронавирусом люди хотя бы вспомнили о гигиене.



"Не было бы счастья, да несчастье помогло, как говорят в народе. Ну хоть научили нас ухаживать за собой, кто не умел, вовремя руки мыть. Это тоже полезно..." - сказал глава государства.



Затем он призвал не поддаваться паническим настроениям.



"...Но не надо никакой паники, надо просто работать. Особенно сейчас, на селе. Приятно смотреть по телевизору, как люди на тракторе работают, никто не говорит про вирусы. Трактор всех вылечит", - отметил Лукашенко.



По последним данным, зараженных новым вирусом в Беларуси 26 человек.

