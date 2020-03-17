Джуд Лоу станет отцом в шестой раз

Британский актер Джуд Лоу станет отцом в шестой раз. Об этом сообщает издание The Saxon.



В 2019 году актер официально оформил отношения со второй супругой Филипой Коэн. Сам Лоу ранее сообщал, что мечтает о совместных детях с женой.



Накануне пару заметили на прогулке в Лондоне. На фото отчетливо виден округлившийся живот 32-летней Коэн.



Для второй супруги актера ребенок станет первенцем. У самого Лоу есть пятеро детей. Трое от первого брака с актрисой Сэди Фрост (Рафферти и Руди и Айрис).



Также актер стал отцом девочки Софии в 2009 году от Саманты Берк, и девочки Ады от Кэтрин Гардинг в 2015 году.





