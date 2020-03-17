G7 намерена восстановить рост мировой экономики

G7 намерена восстановить рост мировой экономики

Группа семи промышленно развитых стран намерена восстановить рост мировой экономики как минимум на уровне, предшествовавшем пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Это подчеркивается в совместном письменном заявлении лидеров "Большой семерки", которое было принято по итогам их состоявшихся в понедельник переговоров в формате видеоконференции.

"<...> Мы полны решимости не только восстановить уровень роста, ожидавшийся до пандемии COVID-19, но и заложить фундамент для более мощного будущего роста", - говорится в документе. Его текст распространила в Вашингтоне пресс-служба Белого дома. "Мы продолжим координировать действия через председательствующего в G7 (в текущем году это Соединенные Штаты - прим. ТАСС), в том числе на [предстоящем в июне в окрестностях Вашингтона] саммите G7. Мы призываем G20 (Группу двадцати - прим. ТАСС) поддержать и подкрепить эти усилия", - отмечается в заявлении.

По заверению лидеров "семерки", они намерены использовать "все политические инструменты" для обеспечения "прочного роста" экономик своих стран и нейтрализации рисков спада. "В этих целях мы мобилизуем весь спектр инструментов, включая денежно-кредитные и налогово-бюджетные меры, а также адресные шаги, чтобы немедленно поддержать в такой степени, в которой необходимо, наиболее затронутых [распространением нового коронавируса] работников, компании и сектора [экономики]", - обещают руководители государств - участников Группы семи.

"Мы просим наши центральные банки, - указывают лидеры "семерки", - продолжать координировать [действия], чтобы принимать необходимые денежно-кредитные меры ради поддержания экономической и финансовой стабильности, продвижения восстановления и роста". Кроме того, главы государств сообщают, что министры финансов "семерки" будут "на еженедельной основе" координировать действия, нацеленные на "реализацию этих мер и разработку дальнейших своевременных и эффективных шагов".

Далее лидеры G7 призвали Международный валютный фонд, Всемирный банк и другие подобные институты усилить поддержку отдельных стран в рамках "скоординированного глобального ответа" на распространение нового коронавируса.

Они также выразили готовность к устранению сбоев в функционировании мировых "каналов поставок" тех или иных товаров, оказанию содействия бесперебойной международной торговле.
Не только в экономике

Декларируя готовность действовать сообща, "чтобы замедлить распространение вируса", "Большая семерка" предупреждает, что речь пойдет в том числе о мерах ужесточения пограничного контроля.

При этом G7 подтверждает поддержку Всемирной организации здравоохранения и высказывается за "обмен информацией в режиме реального времени" ради прекращения стремительного распространения коронавируса в мире.

"Мы объединим эпидемиологические и другие данные, чтобы более эффективно <...> бороться с вирусом", - информируют лидеры "семерки". По их свидетельству, будет усилена координация действий в исследовательской сфере, будут расширены совместные действия, призванные увенчаться созданием вакцины от нового коронавируса. В связи с этим министрам здравоохранения G7 поручено, как их коллегам в финансовых ведомствах, на еженедельной основе координировать действия в данной области.
Все необходимые меры

Лидеры стран Группы семи ("семерка": Великобритания, Италия, Канада, США, Франция, ФРГ и Япония) в ходе видеоконференции заявили о готовности принять все меры для разрешения ситуации с коронавирусом, в частности для преодоления экономических последствий распространения заболевания. Об этом сообщил в понедельник глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

"Уровень координации и сотрудничества был фантастическим <...>. [Лидеры] выразили желание предпринять все необходимое для разрешения ситуации в плане здравоохранения и экономики", - цитирует Кадлоу пресс-пул Белого дома.

По его словам, стороны продолжат "встречаться и взаимодействовать". При этом представитель Белого дома не уточнил, в каком режиме лидеры планируют сотрудничать.

"Они не всегда так единодушны, но сегодня это было", - отметил Кадлоу.

Как сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, число случаев заражения новым коронавирусом увеличилось в США до 3563, умерли 65 человек.