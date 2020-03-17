Зеленский инициирует на вторник внеочередное заседание Рады по кадровым вопросам

Президент Украины Владимир Зеленский инициирует во вторник проведение внеочередного заседания парламента по кадровым вопросам, заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.



"Сегодня внеочередное заседание, которое созвано согласительным советом (парламента – ИФ) проходит, после этого состоится внеочередное заседание, которое инициировал президент государства. На нем будут рассматриваться два вопроса: о назначении министра экономического развития, … назначение генерального прокурора", - сказал Разумков на внеочередном пленарном заседании во вторник утром.



Спикер попросил комитеты по вопросам экономического развития и правоохранительной деятельности провести заседания, на которых рассмотреть эти вопросы.



Как сообщалось, вечером 16 марта премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду проект постановления, которым предложил парламенту назначить Игоря Петрашко министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (№3226).



Помимо этого президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о даче согласия парламента на назначение генеральным прокурором и.о. директора Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой.

