Рада утвердила ряд норм для предотвращения возникновения и распространения коронавируса

Верховная Рада Украины внесла изменения в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19).



За законопроект № 3219 утром во вторник проголосовали 344 народных депутата.



Одной из норм законопроекта о противодействии коронавирусу является предоставление возможности местным властям ограничивать работу общественного транспорта, заявил ранее председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.



Радуцкий подчеркнул, что решение о формате ограничения работы общественного транспорта будут принимать местные власти.



Кроме того, одной из норм законопроекта о противодействии коронавирусу станет введение административной и уголовной ответственности за нарушение правил обсервации, а также за умышленное заражение коронавирусом Сovid-19.



Так, в тексте документа указано, что ст.325 УК Украины трактуется таким образом, что за нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний будет установлено наказание в виде штрафа от 1 до 3 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (17-54 тыс грн - ИФ), ареста сроком на 6 месяцев, ограничение или лишение свободы на 3 года, если такие действия привели или могли привести к распространению болезни. К перечню таких заболеваний добавят и коронавирус Covid-19.



Если же нарушения правил обсервации повлекло за собой смерть или другие серьезные последствия для третьих лиц - нарушитель может получить тюремный срок от 5 до 8 лет.



Действовать данные нормы будут на протяжении трех месяцев со дня публикации закона.

