Рада изменила календарный план работы на время действия карантина

Верховная Рада приняла постановление №3220 об изменении календарного плана работы парламента на момент действия карантина.



За соответствующее постановление на внеочередном заседании парламента во вторник проголосовали 359 народных депутатов.



Согласно календарному плану работы парламента, с 17 по 20 марта и с 31 марта по 3 апреля должны были состояться недели пленарных заседаний, с 23 по 27 марта депутаты должны были работать с избирателями. Теперь же с 23 марта по 3 апреля народные депутаты будут работать в своих комитетах.



Другим постановлением №3218, за которое проголосовали 358 депутатов, председателю Верховной Рады предоставляется возможность в случае продления карантина Кабинетом министров Украины, принять решение о продолжение работы депутатов в комитетах. Для решения неотложных вопросов Разумков сможет созывать пленарное заседание по предложению согласительного совета депутатских фракций и групп.

