Рада назначила министра экономики

Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник, 17 марта, назначила 243 голосами министром экономики Игоря Петрашко, кандидатуру которого внес премьер-министр Денис Шмыгаль.



Временно обязанности министра экономики исполнял замминистра Павел Кухта.



Отметим, Петрашко с апреля 2013 года работает в агрохолдинге UkrLandFarming заместителем генерального директора Олега Бахматюка.



Петрашко окончил Львовский национальный политехнический университет и имеет степень бакалавра бизнес-администрирования. В 2001 году он получил диплом MBA бизнес-школы при университете Вандербильта (США).

