Том Хэнкс выписался из больницы после лечения COVID-19
Голливудский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон выписались из больницы после заражения коронавирусом. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Пара прошла необходимое лечение в Австралии и были выписаны из больницы. Уточняется, что Хенкс с упругой находятся на карантине.
О том, что Том Хэнкс и его жена заразились COVID-19, стало известно 12 марта.
Пара совершила визит в Австралию, для съемок в фильме об Элвисе Пресли. Предполагается, что актер и его жена заразились либо в США, либо во время перелета.
Источник: Корреспондент
11:35