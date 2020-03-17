Том Хэнкс выписался из больницы после лечения COVID-19

Голливудский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон выписались из больницы после заражения коронавирусом. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.



Пара прошла необходимое лечение в Австралии и были выписаны из больницы. Уточняется, что Хенкс с упругой находятся на карантине.



О том, что Том Хэнкс и его жена заразились COVID-19, стало известно 12 марта.



Пара совершила визит в Австралию, для съемок в фильме об Элвисе Пресли. Предполагается, что актер и его жена заразились либо в США, либо во время перелета.

