За сутки домой вернулось более 50 тысяч украинцев - пограничники

За минувшие сутки на Родину вернулось более 50 тысяч украинских граждан. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН. "За прошедшие сутки (с полуночи 16 марта до полуночи 17 марта) государственную границу Украины в целом пересекло почти 86,5 тысячи человек как на въезд, так и на выезд. Большинство из них - более 50 тысяч - это украинцы, которые возвращались домой из-за границы", - указали в ГПСУ.

При этом отмечается, что среди более 13 тысяч иностранцев, которые пересекали границу, более 10 тысяч последовали на выезд.



"Во въезде в нашу страну за сутки отказали почти 400 иностранцам", - отметили в ГПСУ.



По словам пограничников, вместе с представителями санитарного контроля проводится опрос о состоянии здоровья и измерение температуры тела лиц, въезжающих в Украину.



В общем сообщается, что трафик на границе существенно снизился. В ближайшее время ожидается дальнейшее уменьшение передвижения людей и транспорта через границу.

