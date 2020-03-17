За сутки домой вернулось более 50 тысяч украинцев - пограничники
При этом отмечается, что среди более 13 тысяч иностранцев, которые пересекали границу, более 10 тысяч последовали на выезд.
"Во въезде в нашу страну за сутки отказали почти 400 иностранцам", - отметили в ГПСУ.
По словам пограничников, вместе с представителями санитарного контроля проводится опрос о состоянии здоровья и измерение температуры тела лиц, въезжающих в Украину.
В общем сообщается, что трафик на границе существенно снизился. В ближайшее время ожидается дальнейшее уменьшение передвижения людей и транспорта через границу.