Вакцину от коронавируса начали испытывать на людях

Первым четырем волонтерам ввели вакцину от коронавируса Covid-19, разработанную в рекордно короткие сроки. Исследования проводятся В исследовательском центре Kaiser Permanente Washington Health Research Institute в американском Сиэтле. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщает АР.



Всего в испытаниях примут участие 45 волонтеров в возрасте от 18 до 55 лет. Они будут получать разные дозы вакцины, разработанной биотехнологической компанией Moderna, базирующейся в штате Массачусетс, а также Национальными институтами здравоохранения США (NIH).



Американские медицинские чиновники заявляют при этом, что для полного утверждения любой потенциальной вакцины нужно будет от 12 до 18 месяцев.



Кроме того, сообщается о возможном начале в апреле клинических испытаний антикоронавируснои вакцины, разработанной американской компанией Inovio Pharmaceuticals, в Университете Пенсильвании и испытательном центре в Канзас-Сити. В испытаниях примут участие несколько десятков добровольцев.



По состоянию на утро 17 марта в мире инфицировано коронавирусом 182 727 человек, выздоровел 79 883 человека, умерло 7174 человека.

