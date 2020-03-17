Шнуров дал загадочный ответ на вопрос о принадлежности Крыма

Лидер группы «Ленинград» и член Партии роста Сергей Шнуров в ответ на вопрос о принадлежности Крыма загадочно ответил «Поживем — увидим». Об этом он заявил в эфире радиостанции «Комсомольская правда» во время интервью Тине Канделаки, запись их беседы опубликована на сайте издания.



Во время блиц-опроса, когда Канделаки спросила «Крым наш?», Шнуров промычал и размышлял в течение десяти секунд, после чего ответил устойчивым выражением. Артист не раскрыл значения своих слов.



В ответ на вопрос «Путин — красавчик?» исполнитель ответил положительно, после чего добавил: «Он был красавчиком до того момента, как не пошел в политику».



Когда Канделаки спросила артиста, считает ли он жуликом оппозиционера Алексея Навального, тот сказал «нет». «Навальный — ловкий предприниматель, у него очень сложный бизнес, опасный. Но он ему удается», — подчеркнул он.

