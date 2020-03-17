ГБР допросило Порошенко о назначении Гройсмана премьером
Госбюро расследований допросило бывшего президента Петра Порошенко, который после возвращения с Испании пришел на заседание Рады без маски, об обстоятельствах назначения Владимира Гройсмана премьер-министром.
Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба ГБР.
Допрос состоялся 16 марта.
Порошенко сам пришел на допрос.
"Его допросили относительно обстоятельств назначения Гройсмана премьер-министром", - сказали в ГБР.
Источник: Українські новини
12:32