ГБР допросило Порошенко о назначении Гройсмана премьером

Госбюро расследований допросило бывшего президента Петра Порошенко, который после возвращения с Испании пришел на заседание Рады без маски, об обстоятельствах назначения Владимира Гройсмана премьер-министром.



Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба ГБР.



Допрос состоялся 16 марта.



Порошенко сам пришел на допрос.



"Его допросили относительно обстоятельств назначения Гройсмана премьер-министром", - сказали в ГБР.

