В Германии повысили уровень угрозы коронавируса

Институт Роберта Коха повышает уровень угрозы для здоровья в ФРГ до "высокого", сообщил во вторник глава исследовательского учреждения Лотар Вилер.



"С сегодняшнего дня мы будем оценивать угрозу для здоровья в Германии как высокую", - сказал Вилер журналистам в Берлине.



Накануне правительство ФРГ вместе с правительствами 16 федеральных земель Германии составило список учреждений, которые будут закрыты в связи с коронавирусом. Это бары, клубы, дискотеки, пивные и другие похожие заведения; ярмарки, выставки, кинотеатры, парки отдыха и зоопарки, аттракционы, специализированные рынки, игровые клубы, букмекерские конторы и другие подобные заведения.



Будут закрыты публичные дома, запрещены посещения спортивных клубов и центров, музыкальных школ и других учебных заведений, собрания в церквях, мечетях и синагогах и собрания в других религиозных учреждениях.



Останутся открытыми продуктовые магазины, службы доставок продуктов и напитков, аптеки, автозаправки, банки и сберкассы, почтовые отделения, парикмахерские и магазины с товарами для животных. Всем этим магазинам и заведениям разрешат работать по воскресеньям.



Ресторанам и столовым разрешат работать с 6:00 до 18:00.



По словам Вилера, это необходимые меры для того, чтобы затормозить распространение вируса и избежать колоссальной нагрузки на клиники.



"Без этих мер у нас будут миллионы заболевших", - сказал он.

