Иран из-за коронавируса освободил из тюрем 85 тысяч заключенных

Из иранских тюрем временно освобождены 85 тысяч заключенных, сообщает Reuters со ссылкой на представителя судебной власти Ирана Голямхосейна Эсмаили.



Такая мера, подчеркнул он, направлена на то, чтобы снизить риск распространения коронавируса в переполненных местах лишения свободы.



Иран начал освобождать заключенных из тюрем в начале марта. Представители властей подчеркивали, что на свободу выходят лишь те, кто не совершал тяжких преступлений, а всех подлежащих освобождению проверили на коронавирус.

