"Слуг народа" просят не покидать Киев

Фракция Слуга народа во вторник, 17 марта, проводит заседание, на котором примут решение о дальнейшей работе в условиях карантина из-за коронавируса. Об этом заявил глава партии Александр Корниенко,сообщает УНН.



"Сейчас проходит заседание фракции Слуга народа, на котором мы с депутатами обсуждаем, как мы будем работать. Скорее всего будет режим полного дежурства в городе. То есть, мы просим депутатов нашей фракции оставаться в Киеве, никуда не ездить по Украине, чтобы быть готовыми в любой момент собраться на внеочередное заседание для принятия дополнительных законов по борьбе с эпидемией", - сказал Корниенко.



По его словам, такие законы сейчас продолжают разрабатывать в комитетах парламента.

