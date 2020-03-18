Пандемия коронавируса может продлиться два года - Институт Коха

Пандемия коронавируса в мире может продлиться в течение двух лет. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление Лотара Вилера - президента Института Роберта Коха, который входит в систему здравоохранения Германии. По словам Вилера, пандемия, скорее всего, продлится около двух лет, однако многое зависит от скорости разработки вакцины.



Он также подчеркнул, что в конечном итоге от 60 до 70% населения планеты будет заражено, выздоровеет и приобретет иммунитет.



"Мы предполагаем, что на это уйдет около двух лет… Мы еще не знаем, как будет выглядеть смертность в конечном итоге", - заявил Вилер.



Он также добавил, что без строгих мер социального дистанцирования Германия может столкнуться с миллионами случаев заражения.

