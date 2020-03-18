Трамп попросит у Конгресса почти триллион долларов для спасения экономики США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп намерен попросить у Конгресса 850 млрд долларов чрезвычайного финансирования во избежание рецессии из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent.



Суть предложения заключается в том, чтобы ввести денежные средства в американскую экономику, поскольку потребительские расходы и другие ключевые аспекты экономической жизни практически остановились.



Ожидается, что в эту сумму входят 500 млрд долларов для снижения налога на заработную плату, 250 млрд долларов - на доступные кредиты Ассоциации малого бизнеса, а еще 58 млрд - для поддержки авиакомпаний.



Министр финансов США Стивен Мнучин, как главный советник Трампа на переговорах с Конгрессом по противодействию коронавирусу, сегодня представит предложение республиканцам Сената.

