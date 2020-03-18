В Украине ближайшие сутки потеплеет

В ближайшие сутки с юго-запада Европы в Украину начнет перемещаться более теплая и сухая воздушная масса, поэтому температура будет повышаться, но ближайшая ночь в юго-восточной половине страны еще останется морозной. Как сообщает Укргидрометцентр, на территории Украины 18 марта будет без осадков. Ночью и утром в западных, северных и центральных областях местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с; в юго-восточной части - северо-восточный, 7-12 м/с.



Температура ночью от 2° тепла до 4° мороза, в восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях 2-8° мороза; днем 7-12° тепла, в западных областях до 15°.



В Киеве - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью, утром местами возможен туман. Температура ночью около 0°, днем 8-10° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 18 марта самая высокая температура днем была 20,8° в 2012 году, самая низкая ночью -18,7° в 1898 году.



В четверг, 19 марта, также без осадков.



Ветер юго-западный, западный , 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от 2° тепла до 3° мороза, днём 10-15° тепла; в западных областях ночью 1-6° тепла, днем 13-18° ( в Карпатах ночью 0-5° тепла, днем 3-8°).



В Киеве - без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 13-15°.

