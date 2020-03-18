НБУ с начала года потратил на поддержку гривни до $1 млрд

Национальный банк Украины (НБУ) остается привержен своей политике плавающего обменного курса и имеет достаточные резервы в размере свыше $25 млрд для сглаживания нежелательных его колебаний, заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий. "Мы проводим политику плавающего курсообразования с 2015 года, и мы принимаем активное участие на этом рынке, пытаясь, прежде всего, сглаживать колебания. Это то, что мы делали в прошлые годы, и будем продолжать делать так и далее", – заявил он на брифинге в Киеве во вторник.

Чурий напомнил, что в прошлом году НБУ смог выкупить в резервы почти $8 млрд, а в этом использует их для сглаживания колебаний, когда гривня ослабляется, и после активных интервенций в поддержку гривни в последние две недели в целом с начала года негативное сальдо их составило "немного меньше $1 млрд".



"Резервы находятся на достаточном уровне – это больше $25 млрд. И мы далее будем продолжать нашу политику сглаживания колебаний, потому что это очень необходимо для сохранения и стабильности на валютном рынке", – подчеркнул замглавы НБУ.



Он отметил, что "Нацбанк продает столько валюты, сколько нужно", в частности, на межбанковском рынке по итогам дня не остается неудовлетворенных заявок.



Что касается более сильной девальвации гривни на наличном рынке, то Чурий пояснил ее проблемами с доставкой валюты в Украину в условиях введенных из-за коронавируса транспортных ограничений и спрогнозировал улучшение ситуации в ближайшие дни благодаря налаживанию альтернативных каналов поставок.



Замглавы Нацбанка также уточнил, что за пять рабочих дней, с начала острой фазы кризиса, общий спрос составил 2,1 млрд, из которых население купило около $300 млн, нерезиденты (покупавшие ОВГЗ) – всего $8 млн. "Большая часть валюты была куплена украинскими компаниями, которые покупали эту валюту для оплаты по импортным контрактам, а также для платежей по долговым обязательствам", – сказал он.



Как сообщалось, за минувшую неделю Нацбанк продал $981,6 млн, за $16 марта – $238 млн, а в целом с начала года без учета сегодняшних торгов негативное сальдо интервенций составляло около $0,6 млрд, что позволяет оценить интервенции во вторник объемом до $0,4 млрд.