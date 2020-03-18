Испанский голкипер пожаловался на сложный характер Лунина

Бывший одноклубник Андрея Лунина по "Вальядолиду" Жорди Масип пожаловался на сложный характер украинского вратаря.



Об этом сообщает Marca .



По словам Жорди Масипа, Андрей Лунин оказался слишком сдержанным и сосредоточенным на себе, из-за чего с ним не удалось наладить нормальные отношения.



"Сейчас у меня хорошие отношения с Хосе Каро. С Андреем Луниным мне было сложнее из-за его характер. Каждый идет своим путем. С Хосе я много разговариваю, мы соревнуемся на тренировках. Хосе - отличный парень, Лунин тоже, но он более сдержан. Лунин более сдержанный, сосредоточенный на себе ", - рассказал Масип.



21-летний Андрей Лунин принадлежит мадридскому "Реалу", но первую половину сезона провел в аренде в "Вальядолиде". Там он не получал игровой практики, из-за чего был отправлен в аренду в клуб второго испанского дивизиона - "Овьедо". За этот клуб украинец уже сыграл 9 матчей и пропустил 10 голов.

