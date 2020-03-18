Испанский голкипер пожаловался на сложный характер Лунина

Испанский голкипер пожаловался на сложный характер Лунина

Бывший одноклубник Андрея Лунина по "Вальядолиду" Жорди Масип пожаловался на сложный характер украинского вратаря.

Об этом сообщает Marca .

По словам Жорди Масипа, Андрей Лунин оказался слишком сдержанным и сосредоточенным на себе, из-за чего с ним не удалось наладить нормальные отношения.

"Сейчас у меня хорошие отношения с Хосе Каро. С Андреем Луниным мне было сложнее из-за его характер. Каждый идет своим путем. С Хосе я много разговариваю, мы соревнуемся на тренировках. Хосе - отличный парень, Лунин тоже, но он более сдержан. Лунин более сдержанный, сосредоточенный на себе ", - рассказал Масип.

21-летний Андрей Лунин принадлежит мадридскому "Реалу", но первую половину сезона провел в аренде в "Вальядолиде". Там он не получал игровой практики, из-за чего был отправлен в аренду в клуб второго испанского дивизиона - "Овьедо". За этот клуб украинец уже сыграл 9 матчей и пропустил 10 голов.