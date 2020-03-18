Пассажиры будут допускаться в транспорт исключительно в масках
Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник заявил, что пассажиры будут допускаться в транспорт исключительно в медицинских масках.
Об этом он сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.
"С завтрашнего дня допуск в пассажирский транспорт будет исключительно в масках. Пассажиры, у которых нет масок, не будут допускаться к перевозке пассажирским транспортом", - сказал Поворозник.
Также он отметил, что работники Национальной полиции и Государственной санитарно-эпидемиологической службы будут контролировать количество пассажиров в транспорте.
Источник: Українські новини
17.03 17:14