Двое сотрудников ВОЗ заразились коронавирусом

У двух сотрудников Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зафиксировали коронавирус. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.



"Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения, которая ведет глобальную борьбу с пандемией коронавируса, заявил во вторник, что было подтверждено заражение двух их сотрудников коронавирусной инфекцией", - пишут в издании.



Так, это первые случаи заражения коронавирусом среди сотрудников ВОЗ в Женеве, Швейцария.



"Сотрудники покинули офис, а уже дома обнаружили симптомы. Их проверили и подтвердили COVID-19. Поэтому у нас есть два подтвержденных случая", - заявил представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.



Он подчеркнул, что в штаб-квартире ВОЗ работают около 2400 сотрудников и консультантов, и большинство из них уже перешли на удаленную работу.



Отмечается, что в Швейцарии зафиксировано более 2200 случаев коронавируса, поэтому правительством был принят ряд мер, включая мобилизацию 8 тысяч военнослужащих для борьбы с распространением инфекции.

