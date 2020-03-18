Дрейк побил рекорд чарта Billboard

Рэпер Дрейк установил рекорд американского музыкального чарта Billboard. Об этом сообщается на официальном сайте организации.



Сообщается, что 208 песня Дрейка вошла в топ-100 чарта, что стало рекордным количеством за время существования Billboard (с 1958 года).



Так песня рэпера Oprah’s Bank Account, записанная совместно с Lil Yachty и DaBaby, стала для музыканта рекордной. Трек появился на YouTube 9 марта и собрал более девяти миллионов просмотров.



Ранее лидерство по данному показателю принадлежало каверам из американского сериала Glee. Они попали в рейтинг сотни лучших 207 раз.





