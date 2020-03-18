Дрейк побил рекорд чарта Billboard

Дрейк побил рекорд чарта Billboard

Рэпер Дрейк установил рекорд американского музыкального чарта Billboard. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Сообщается, что 208 песня Дрейка вошла в топ-100 чарта, что стало рекордным количеством за время существования Billboard (с 1958 года).

Так песня рэпера Oprah’s Bank Account, записанная совместно с Lil Yachty и DaBaby, стала для музыканта рекордной. Трек появился на YouTube 9 марта и собрал более девяти миллионов просмотров.

Ранее лидерство по данному показателю принадлежало каверам из американского сериала Glee. Они попали в рейтинг сотни лучших 207 раз.