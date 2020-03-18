Психологи узнали, как пребывание на карантине влияет на человека

Психологи узнали, как пребывание на карантине влияет на человека

Королевский колледж Лондона установил, как карантин влияет на психику человека. Экспертов интересовали случаи, когда человек самоизолировался дома или находится в больнице. Они ссылались на исследования, касавшиеся карантина в связи с атипичной пневмонией в 2003 году и лихорадкой Эбола в 2014 году.

Оказалось, сначала карантин вызывает у людей ощущение полной дезориентации, хаоса, раздрая и смятения, а также острое чувство гнева. Затем появляются плохое настроение и эмоциональный упадок, страх, раздражительность, нервозность, бессонница, симптомы депрессии, тревожного и посттравматического стрессового расстройства. Чем дольше продолжается карантин, чем сильнее страх перед инфекцией, чем выраженнее чувство тоски, скуки, безысходности, полной неопределенности будущего и отсутствия контроля над ситуацией, тем выше уровень стресса и хуже психологическое состояние людей, говорят эксперты.

Самочувствие ухудшается на фоне отсутствия достоверной информации о происходящем, дефицита продуктов питания, лекарств, финансовых потерь. Крайне негативно на психике сказываются скука и отсутствие общения. Эксперты советуют поддерживать хорошую мобильную связь и интернет в зонах карантина. Также важно, чтобы власти сокращали время изоляции, не оставляя людей дольше, чем это требуется, давали изолированным ясную, подробную информацию, объясняя, почему карантин важен и полезен для всех.