Психологи узнали, как пребывание на карантине влияет на человека

Королевский колледж Лондона установил, как карантин влияет на психику человека. Экспертов интересовали случаи, когда человек самоизолировался дома или находится в больнице. Они ссылались на исследования, касавшиеся карантина в связи с атипичной пневмонией в 2003 году и лихорадкой Эбола в 2014 году.



Оказалось, сначала карантин вызывает у людей ощущение полной дезориентации, хаоса, раздрая и смятения, а также острое чувство гнева. Затем появляются плохое настроение и эмоциональный упадок, страх, раздражительность, нервозность, бессонница, симптомы депрессии, тревожного и посттравматического стрессового расстройства. Чем дольше продолжается карантин, чем сильнее страх перед инфекцией, чем выраженнее чувство тоски, скуки, безысходности, полной неопределенности будущего и отсутствия контроля над ситуацией, тем выше уровень стресса и хуже психологическое состояние людей, говорят эксперты.



Самочувствие ухудшается на фоне отсутствия достоверной информации о происходящем, дефицита продуктов питания, лекарств, финансовых потерь. Крайне негативно на психике сказываются скука и отсутствие общения. Эксперты советуют поддерживать хорошую мобильную связь и интернет в зонах карантина. Также важно, чтобы власти сокращали время изоляции, не оставляя людей дольше, чем это требуется, давали изолированным ясную, подробную информацию, объясняя, почему карантин важен и полезен для всех.

