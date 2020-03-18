Эксперты заявляют об опасности масок при COVID-19

Специалисты сферы здравоохранения утверждают, что ношение масок и перчаток не только бесполезная мера профилактики коронавируса, но и может способствовать распространению инфекции, говорится в пресс-релизе на MedicalXpress.



Эксперты говорят, что маски дают ложное чувство безопасности. Носящие их не следуют простым рекомендациям: мыть руки перед использованием, убедиться, что маска плотно закрывает лицо, и не трогать ее руками.



Люди часто их поправляют, что повышает риск заражения. Еще специалисты отмечают неэффективность перчаток, если трогать лицо; кроме того, те, кто их надевает, реже моет руки.



Известно, что люди прикасаются к лицу в среднем 20 раз в час.



Коронавирус передается через близкие контакты, попадая на слизистую оболочку носа, глаз и ушей.

