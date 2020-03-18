"Укрзализныця" за неделю вернула пассажирам деньги за 400 тысяч билетов

Акционерная компания "Укрзализныця" в период с 11 по 17 марта вернула пассажирам средства за 400 тысяч билетов на поезда внутреннего сообщения, курсирование которых отменяется с 18 марта из-за введенного карантина в рамках мер, направленных на предотвращение распространения на территории Украины коронавируса COVID-19.



Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем Телеграмм-канале.



"С 11 по 17 марта "Укрзализныця" вернула деньги за 400 тысяч билетов (на поезда - УНИАН), отмененные из-за карантина. Вернуть свои деньги можно в течение одного месяца от даты запланированного отправления поезда. Если у вас были билеты, скажем, на 21 марта, можете обращаться за возвратом средств до 21 апреля", - написал Криклий.



Он призвал украинцев быть сознательными и не подвергать друг друга опасности, создавая очереди у железнодорожных касс на возврат билетов, отметив, что времени на это хватит и все получат свои деньги за билеты.



Как сообщал УНИАН, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире.



11 марта Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. Карантин предусматривает закрытие учебных заведений, а также запрет массовых собраний более 200 человек, который касается и спортивных, и культурных мероприятий.

