В Черновцах остановили работу всего общественного транспорта

Со среды, 18 марта, в Черновцах будет полностью остановлена работа общественного транспорта в связи со вспышкой коронавируса Covid-19.



Об этом сообщил в Facebook мэр города Алексей Каспрук.



"Я принял решение о приостановке работы общественного транспорта в Черновцах. Прошу это всех учесть. Ни троллейбусы, ни маршрутные автобусы на маршруты не выйдут", - сказал черновицкий городской председатель, отметив, что на работу сегодня добираться опасно.



В связи с распространением коронавируса он призвал предпринимателей, которые не обеспечивают жизнедеятельность города, приостановить работу на время карантина, ограничить количество людей в офисах, на производстве, перевести работников на удаленную работу или отправить в отпуск.



Каспрук отметил, что это сделано для ограничения социальных контактов. Ведь, по его словам, новые случаи заражения коронавирусом в Черновцах являются контактными лицами.

