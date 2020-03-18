В Минздраве Франции ожидают через 8-12 дней ощутимых результатов борьбы против COVID-19

Результаты введенных по всей Франции карантинных мер в рамках борьбы с распространением коронавируса проявятся через 8-12 дней, считает министр здравоохранения страны Оливье Веран.



"Через 8, 10 или 12 дней мы увидим изменение графика кривой по эпидемии - снижения числа заболевших", - сказал министр в среду в эфире телеканала LCI.



"Однако я не говорю, что через 12 дней эпидемия закончится", - отметил Веран.



Накануне во Франции вступили в силу карантинные меры, аналогичные тем, к которым ранее прибегли власти Италии.



По словам президента страны Эмманюэля Макрона, Франция минимум на две недели уходит в почти тотальную изоляцию. Президент заявил о необходимости исключить любые контакты, в частности общественные мероприятия и даже семейные торжества.



При этом у жителей страны по-прежнему есть возможность выходить из дома. Однако каждый раз они должны будут сами заполнять специальный короткий формуляр. С ним можно ознакомиться на сайте МВД Франции.



В документе нужно указать имя, фамилию, адрес. А также - выбрать одну из причин, по которым власти разрешают выходить из дома. Жителям разрешается ходить за покупками продуктов, лекарств, товаров первой необходимости. Также они имеют право самостоятельно добираться до медучреждений. Выходить их дома можно и в случае, когда нужно срочно помочь родственникам, пожилым людям, детям. Еще одна уважительная причина - поездка на работу и, соответственно, с работы - домой. Наконец, во Франции разрешается выйти из дома, чтобы немного прогуляться, выгулять домашних животных. Разрешены и занятия спортом на улице, при условии, что речь не идет о коллективных мероприятиях.



Власти призывают людей, подписывающих такие формуляры, не лгать и выходить на улицу только по уважительным причинам.

