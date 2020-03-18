Сегодня в Украину прибудут 53 рейса с украинцами

В Украину в среду, 18 марта, прибудут 53 рейса из 12 стран с украинцами, сообщает Мининфраструктуры.



Согласно данным ведомства, в том числе будут приняты 32 рейса из Шарм-эль-Шейха, пять - из Хугарды, три рейса из Дубая, а также по одному - из Баку, и Белграда, Вены, Мемингена, Берлина, Веце, Барселоны, Мадрида, Лондона, Пафоса, Софии, Вильнюса и Стокгольма.



Рейсы будут выполняться авиакомпаниями Роза Ветров, Азур Эйр Украина, Международные авиалинии Украины и SkyUp, а также Fly Dubai, Rayanair и Austrian Airlines.



Как отмечают в Мининфраструктуры, перечень авиарейсов, которые будут приняты в пунктах пропуска на госгранице Украины, будет оперативно обновляться.



Согласно онлайн-табло аэропорта Борисполь, сегодня прилетели 9 рейсов: из Шарм-Эль-Шейх - шесть рейсов; из Хургады - один; из Лондона - один; с Пафоса (Кипр) - один.



Также из Борисполя запланированы на вылет 18 марта рейсы за границу в Пафос, Барселону, Мадрид, Берлин, Шарджу, Вену, Софию, Дубай (три рейса), Амман (Иордания), Лондон, Алматы, Стокгольма.

