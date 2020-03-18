Кабмин установил режим чрезвычайной ситуации в Киевской области

Кабинет министров Украины на заседании в среду установил режим чрезвычайной ситуации в Киевской области.



"Мы предлагаем установление режима чрезвычайной ситуации в Киевской области", - сказал перед принятием решения министр внутренних дел Арсен Аваков на заседании правительства.



В то же время он обратился к Киевским властям в кратчайшее сроки подготовить такое решение и для Киева.



Согласно Кодексу Гражданской обороны, чрезвычайная ситуация - обстановка на отдельной территории или субъекте хозяйствования на ней или водном объекте, которая характеризуется нарушением нормальных условий жизнедеятельности населения, вызванная катастрофой, аварией, пожаром, стихийным бедствием, эпидемией, эпизоотией, эпифитотией, применением средств поражения или другим опасным событием, которое привело (может привести) к возникновению угрозы жизни или здоровью населения, большого количества погибших и пострадавших, причинить значительный материальный ущерб, а также к невозможности проживания населения на такой территории или объекте, проведение на ней хозяйственной деятельности.

