В Украине отсрочили призыв в армию

Минобороны отложило весенний призыв в армию в связи с введением общенационального карантина, сообщает пресс-служба ведомства в среду, 18 марта.



"Согласно распоряжению Командующего Сухопутных войск ВС Украины генерал-лейтенанта Александра Сирского военными комиссариатами и территориальными центрами комплектования и социальной поддержки на время действия карантина приостановлено мероприятия призыва граждан на срочную военную службу, связанные с вызовом призывников к призывным участкам и областных сборных пунктов - до отдельного распоряжения", - говорится в сообщении.



Весенний призыв должен был пройти в апреле-июне. В армию должны призвать почти 16,5 тысяч человек.



Ранее в МОЗ оценили вероятность продления карантина. На данный момент все ограничения носят превентивный характер, однако, в случае массового распространения заболеваемости будут введены меры реагирования.

