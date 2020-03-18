Олег Боярин: Мировые тенденции в автопроме открывают новые возможности для Украины

Владелец завода «Еврокар» Олег Боярин, рассказал как мировые тренды могут повлиять на украинский автопромысел в долгосрочной перспективе. В большом интервью для podrobnosti.ua известный бизнесмен поделился своим видением выхода отечественного автопрома из кризиса.



Экономические и политические потрясения — постоянные условия ведения бизнеса в Украине. Сегодня для компаний как никогда важно принимать своевременные взвешенные решения, а также уметь быстро реагировать на изменения в сфере. Отечественный рынок автомобилестроения очень мал, большинство предприятий убыточные или в режиме ожидания. Производственные мощности задействованы всего на 2% — тот же Запорожский автомобилестроительный завод прошел процедуру санации, но так и не оправился.



Учитывая сложившуюся на рынке ситуацию, Олег Боярин заявил, отрасль все еще можно спасти. По мнению главы «Еврокар», необходимо перестать производить только для внутреннего потребителя, расширить экспорт в Европу, а также массово привлечь инвесторов из ЕС.



Лучшим периодом для отрасли стал 2008 год. Сегодня объемы производства несопоставимы с цифрами, а заводы по выпуску легковых автомобилей прекратили производство. И главное достижение в таких условиях сегодня — удержаться на плаву и сохранить хотя бы те объемы производства, которые есть.



Вместе с тем, как отмечает известный бизнесмен, сегодняшние тенденции в мире помогут нашей стране открыть новые возможности в данной сфере. Мировое сообщество активно пропагандирует меры по сохранению окружающей среды, все чаще переходя от ДВС на электромобили.



Уже совсем скоро увидеть электромобиль на дороге станет такой же обыденностью, как проезжать мимо светофора, — рассказывает Олег Боярин. — Ниша еще не занята, и, если Украина приложит максимум усилий, это даст шанс покинуть лавку аутсайдеров и вернуться в игру.







Глава Федерации автопрома предлагает отечественным предприятиям четко обозначить вектор развития и обратить внимание на актуальные тенденции на рынке. Украина имеет несколько основных преимуществ в сравнении с соседними странами — дешевая конкурентоспособная рабочая сила с высоким уровнем квалификации, а также выгодное логистическое расположение.



У нас есть возможность стать производственной площадкой глобальных автомобилестроительных концернов и развивать национальный автопром в тесном сотрудничестве с ними, — отметил Олег Боярин.



Но как отмечает глава Федерации, такие меры абсолютно бесполезны без систематической поддержки государства. Власть должна занять сильную позицию относительно автомобильных предприятий, ведь промышленности нужны четкие и конкретные решения на самом высоком государственном уровне. Однако какие-либо действия исходят пока лишь от небольшой группы предпринимателей в узких бизнес-кругах.



Узнать детальней о будущих бизнес-идеях, кластерных инициативах, а также о состоянии украинской промышленности можно в полном интервью владельца завода «Еврокар» Олега Боярина.