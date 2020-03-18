Как купить хороший аккумулятор для телефона? Несколько хороших советов

В процессе того, как пользователь использует свой смартфон, может наступить момент, когда необходимо заменить аккумулятор на новый. С этим сталкиваются абсолютно все, поэтому даже батарея Samsung или аккумулятор для айфона могут выйти из строя. В такой момент каждый задается вопросом, стоит ли ему выбирать оригинальный аккумулятор или, возможно, недорогой аналог. Это руководство поможет ответить на этот вопрос.

Цена батареи телефона

Чаще всего это основной аргумент, который влияет на выбор аккумулятора. Копии батарей в несколько раз дешевле, чем оригинальная продукция, поэтому низкая цена заманчива для многих. Однако не всегда качество может быть надлежащего уровня.

Безопасны ли аналоги?

Каждый, кто хоть немного интересуется миром современных технологий, наверняка слышал истории о взрывающихся смартфонах, которые причиняли вред своим владельцам. Да, такие неприятности встречаются, но случится подобное может даже с оригинальной АКБ в абсолютно новом телефоне. Поэтому аналогов боятся не стоит, но и приобретать товар у сомнительного продавца тоже не стоит.

На что обратить внимание при выборе аккумулятора?

Из-за того, что в продаже найдется огромный выбор батарей для телефонов, то сделать правильный выбор сложно. Конечно, аккумулятор, в первую, должен соответствовать модели телефона. Однако мало кто знает, какой должна быть его емкость, тип или производитель.

Емкость. При выборе АКБ многие люди руководствуются значением, выражающемся в мАч. То есть, чем оно выше, тем дольше сможет работать телефон на одном заряде. Однако стоит понимать, что на некоторых подделках, может быть указана емкость, которая не соответствует действительности.

Технология. Тип батареи является еще одним важным параметром. Если характеристики телефона не ограничивают нас, то стоит выбрать литий-ионные или литий-полимерные аккумуляторы. Эти батареи сделаны из современных компонентов, которые не имеют эффекта памяти. Они позволяют в любое время подключить зарядку, не причиняя при этом вред для накопителя.

Производитель . Рассматривать к покупке батареи от no name производителя вообще не стоит. Что касается аналогов, то брэнд должен быть достаточно известным и иметь хорошую репутацию среди пользователей. Относительно оригинальной продукции все понятно, так как аккумулятор должен быть произведен на той же фабрике, что и устройство.

Замена батареи

Дело в том, что современные мобильные телефоны являются моноблоками и не имеют съемных элементов корпуса. Поэтому для замены аккумулятора понадобится полная разборка телефона. Конечно, при наличии соответствующего инструмента и “прямых” рук произвести замену можно и самому. Однако стоит понимать, что все действия выполняются на собственный страх и риск. В свою очередь, мы рекомендуем в таких ситуациях обращаться в специализированные сервисные центры, которые дают гарантию на предоставляемые услуги.