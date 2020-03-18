В Раде ищут контакты больного COVID-19 нардепа

Медики в Верховной раде устанавливают лиц, которые контактировали с инфицированным коронавирусом народным депутатом Сергеем Шаховым. Об этом в среду, 18 марта, сообщили в пресс-службе аппарата Рады. "Сотрудники Министерства здравоохранения уже прибыли в Верховную Раду Украины для проведения необходимых действий. Сообщаем, что сейчас устанавливаются все лица, контактировавшие с народным депутатом Сергеем Шаховым, для проведения необходимых тестов.



Дополнительно будут проведены санитарно-эпидемиологические мероприятия в тех комитетах, в работе которых принимал участие политик", - сообщили в аппарате парламента.



Отмечается, что на данный момент народный депутат находится в самоизоляции.



Тем временем, по данным издания Страна, Шахов в стенах Рады контактировал с другими нардепами всего один раз: 12 марта на заседании комитета по экологии. Всего там было 12 нардепов.



"На этом же комитете присутствовали следующие депутаты: Зиновий Андрийович ("Слуга народа"), Леся Василенко ("Голос"), Игорь Кривошеев ("Слуга народа"), Александр Мариковский ("Слуга народа"), Юлия Овчинникова ("Слуга народа"), Александр Фельдман ("Батькивщина"), Павел Якименко ("Слуга народа"), Олег Бондаренко ("Слуга народа"), Андрей Задорожний ("Слуга народа"), Елена Криворучкина ("Слуга народа"), Эдуард Прощук ("Слуга народа")".



Сам Шахов в интервью журналистам заявил, что на заседании ни с кем не целовался и не обнимался.



"В комитет по экологии 12 марта я заехал на 5 минут. Целоваться не целовался, обниматься не обнимался. С кем-то здоровался. Но я люблю мыть руки. И надеюсь, что все моют руки и все себя чувствуют хорошо. Ко мне приезжала скорая, у меня немного поднималась температура, но у них не было тестов. Только потом я сдал кровь и через несколько дней, как и все, узнал из новостей, что у меня не грипп, не ОРВИ, а коронавирус", - сказал Шахов.



Он также подчеркнул, что о результатах своего теста узнал из СМИ.



"Я еще раз повторяю, я не видел результата своего теста до сих пор. И хотел бы знать, кто это распространил на всю страну и почему вы, журналисты, это узнали раньше меня", - заявил депутат.



Также издание сообщает, что Шахов находился во Франции с 8 по 11 марта.

