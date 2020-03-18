Киевпастранс "накажет" водителей, превысивших ограничение по пассажирам

В Киевпастрансе решили лишать премий или даже увольнять водителей, пускающих в транспорт более 10 человек. Об этом заявил представитель КП на брифинге в среду, 18 марта.



"Контролируются водители, кондукторы. Мы обратились в полицию за помощью нам в контроле данной ситуации, потому что очень много людей сегодня вышли на улицы (18 марта - ред.)... Мы стараемся как-то предупреждать, что уже есть 10 человек в подвижном составе, поэтому просим дождаться другого подвижного состава. Да, мы будем наказывать водителей. Уже есть приказ от предприятия. Это будет дисциплинарная ответственность. Это от лишение премии вплоть до увольнения", - заявил представитель Киевпастранса.



Сейчас по городу работает около 1500 транспортных средств коммунального предприятия: более 700 автобусов, 400 троллейбусов, 300 трамваев, утверждает КП.



Подвижной состав дважды обрабатывают дезинфицирующем средством: перед движением и перед заездом в депо. Дезинфицирующего средства на складах КП хватит на 45-50 дней, хотя в предприятии заверили, что работают над тем, чтобы осуществлять новые закупки.

