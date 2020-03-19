ЮНЕСКО: около 850 млн детей в мире не посещают школу из-за коронавируса

По данным ЮНЕСКО, в мире более 849 млн детей не ходят в школу из-за коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.



"Коронавирус негативно влияет на образование более 849 млн детей во всем мире", - сообщили в СМИ.



В частности, указано, что власти 113 стран мира закрыли учебные заведения для детей, подростков и взрослых, чтобы сдержать распространение коронавируса.



"По данным ЮНЕСКО, 102 страны закрыли учебные заведения, что затронуло 849,4 млн детей и подростков", - указано в сообщении.

