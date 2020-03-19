МВД просит религиозные организации проводить богослужения онлайн

В Министерстве внутренних дел Украины призывают представителей религиозных организаций противодействовать распространению коронавируса и проводить богослужения без непосредственного контакта с верующими.



По информации МВД, размещенной на странице ведомства в Фейсбук, 18 марта заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили обратился к представителям различных религиозных организаций в связи с проблемой распространения и противодействия коронавирусу.



"Угроза, с которой сегодня столкнулись люди, проживающие на территории Украины, достаточно серьезная, но имеет низкий уровень распространения. На этом этапе, соблюдая правила и относясь ответственно к своим обязанностям, можно остановить распространение вируса. На нас лежит большая ответственность за жизнь и здоровье людей, поэтому мы должны действовать решительно и с пониманием", - цитирует пресс-служба Гогилашвили.



В сообщении министерства подчеркивается, что представители различных религиозных организаций и церквей заверили, что "богослужение может проходить онлайн, с помощью различных технических устройств или дома каждым верующим лицом, а также обязательно без нарушений законодательства, поскольку такие меры обусловлены нынешними событиями и противостоянию распространению коронавируса".

