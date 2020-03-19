Деркач и Дубинский предлагают запретить иностранцам входить в набсоветы украинских госпредприятий

Народные депутаты Украины Андрей Деркач и Александр Дубинский подготовили законопроект, которым предлагают запретить иностранцам входить в наблюдательные советы государственных предприятий, а также ограничить максимальный размер месячной оплаты их членам, написал на своей странице в Facebook Деркач.



По словам Деркача, законопроект предлагает закрепить норму, по которой членами набсоветов предприятий, где государству принадлежит более 50 процентов акций, должны быть только граждане Украины. Они должны будут иметь опыт, образование, квалификацию и стаж не менее 10 лет в соответствующей сфере.



Нардеп пояснил, что помимо запрета иностранцам занимать места в наблюдательных советах госпредприятий, документом закрепляется максимальный размер месячной оплаты участников наблюдательных советов.



"Максимальный размер месячной оплаты их услуг будет не выше 50 прожиточных минимумов (на сегодня, при прожиточном минимуме в 2102 гривны, – это 105 100 грн). Такая мера отделит "заробитчан" от тех, кто пришел работать на государств", – подчеркнул Деркач.



Также, сообщил он, предусмотрено ограничение на участие в наблюдательных советах "профессиональных общественников" и коррупционеров.



"Запрет на 5 лет на вхождение в набсоветы госпредприятий профессиональным активистам и дармоедам, получающим финансирование из-за рубежа. Точно также будет закрыта возможность войти в набсоветы госбанков тем, кого привлекали к уголовной и административной ответственности за коррупцию", – проинформировал Деркач.



Нардеп отметил, что отдельно в новом законе будет закреплено гендерное равенство при отборе членов наблюдательных советов.



"Гендерные квоты на уровне не менее 40% мест в набсовете для представителей одного пола. Думаю, наши зарубежные партнеры по достоинству оценят не фейковую, а настоящую борьбу за гендерное равенство и избавление от внешнего управления в интересах граждан Украины", – написал Деркач.



Как проблемный пример Деркач привел решение набсовета "Нафтогаза Украины" продлить еще на четыре года контракт с главой компании Коболевым.



"С тем самым Коболевым, который получил широкую известность благодаря миллионной зарплате в гривне и многомиллионным "премиям" в долларах. Набсоветы госпредприятий напичканы иностранцами и профессиональными общественниками, которые действуют не в интересах Украины. Предприятия и компании государственные, а точку зрения собственника (то есть нас с вами) никто не представляет. Вот и творят, что хотят", – напомнил Деркач.



Нардеп отметил, что формирование Набсовета компании "Нафтогаз Украины" без учета интересов украинского государства, с включением представителей других стран, привело к созданию организованной группировки на базе госкомпании, действующей не в интересах Украины.



"Я уже неоднократно описывал, как руководство компании "Нафтогаз Украины" (Коболев-Фаворов) под прикрытием Наблюдательного совета компании организовало схему продажи украинцам российского газа, выдавая его за "европейский". Главным организатором схемы выступил полностью подотчетный Демократической партии США Амос Хохштайн. За пять лет украинцы переплатили за якобы европейский газ почти $1,5 млрд", – написал Деркач.



По его сведениям, главными участниками схемы с украинской стороны были представители украинской компании "Энергетические ресурсы Украины" ("ЭРУ") и, предположительно, чиновники "Нафтогаза", а с аммериканской в нее были вовлечены высокопоставленные политики США.



"Вице-президент США Джо Байден через своего человека Амоса Хохштайна при участии олигарха Виктора Пинчука, являющегося провайдером интересов Сороса в Украине, и руководство "Нафтогаза", организовали схемы отдаивания "Нафтогаза" и "Укргаздобычи" на сотни миллионов долларов. Пришло время зачистить этот и другие "заповедники", – резюмировал Деркач.

