Кличко призывает киевлян сидеть дома

Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян по возможности оставаться дома в связи с карантинными мероприятиями.



Об этом он сообщил в своем видеообращении в Facebook.



"Я призываю киевлян по возможности оставаться дома! Максимальное ограничение контактов - это ваша безопасность! И безопасность окружающих.



Относительно городского транспорта. Его работа сегодня мотивирована одним - перевозить киевлян, которым действительно необходимо ехать на работу. Это врачи, работники продуктовых магазинов и предприятий, которые не могут остановиться, потому что обеспечивают жизнедеятельность города. Все остальные должны оставаться дома!", - сказал он в видеообращении.



Кличко отметил, что большинство учреждений и предприятий перевели работников на работу в удаленном режиме или предоставили им отпуска, но есть и такие, которые заставляют людей ездить на работу, угрожая увольнением. По его словам, это безответственно в ситуации ограничительных мер.



Кличко обратился к Кабинету министров с просьбой жестко обязать руководителей учреждений и предприятий, где нет острой необходимости в присутствии сотрудников на рабочих местах, перевести людей на удаленную работу! И контролировать выполнение руководителями такого распоряжения.



"Иначе никакие закрытия метро и другие ограничительные меры ситуацию не спасут!", - подчеркнул мэр Киева.



Как сообщал Укринформ, 12 марта в Украине начался карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции и для недопущения ее распространения. Он продлится три недели - до 3 апреля.



16 марта Кабмин постановил приостановить работу метро в Киеве, Харькове и Днипре для предотвращения распространения болезни Covid-19. Кроме того, с 18 марта приостанавливаются железнодорожные, авиационные и автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки.



В Украине по состоянию на утро 18 марта зафиксированы 14 случаев заражения коронавирусом Covid-19.

