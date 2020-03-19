В Киеве из-за коронавируса закроют мусоропроводы

В Киеве по решению комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций мусоропроводы будут закрыты в связи с распространением в Украине коронавируса, сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.



"Мусоропроводы, в условиях распространения коронавирусной инфекции, должны быть закрыты. Это ненужный рудимент, что является источником антисанитарии и несет угрозу для каждого жителя многоэтажки. Решением комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций мусоропроводы будут закрыты", - написал Пантелеев на странице в Фейсбуке в среду.

