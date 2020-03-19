Кернес заявил о заваленной «трупиками» Италии

Мэр Харькова Геннадий Кернес на заседании горсовета прокомментировал ситуацию в охваченной коронавирусом Италии. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».



Высказываясь в поддержку карантинных мер, установленных украинским правительством, Кернес привел в пример Италию, где работает метро, ходят трамваи, но на них никто не ездит, поскольку страна «завалена трупиками».



Ранее в Украине ограничили междугородние пассажирские перевозки на любых видах транспорта, в том числе поездах и самолетах, и закрыли метрополитен. Соответствующие меры ввели в действие с полудня среды, 18 марта. Пассажирский городской наземный транспорт продолжит работу, однако с ограничениями на число пассажиров — не более 10 или 20 человек в салоне в зависимости от размеров транспортного средства.



До 3 апреля в Украине объявлен карантин, закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия. С 17 марта Украина закрывает границы, в том числе прекращает авиасообщение. Также закрыты пункты пропуска и с самопровозглашенными республиками Донбасса.

