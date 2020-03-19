Премьер о закрытии метро: это один из главных шагов для сохранения здоровья и жизни людей

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что закрытие метро - это один ин главных шагов для сохранения здоровья и жизни людей.



"Закрытие метро – это один ин главных шагов для сохранения здоровья и во многих случаях жизни людей", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду, которое транслируется на канале Кабмина в YouTube.



Он подчеркнул, что задание властей содействовать максимальной самоизоляции людей.



Премьер добавил, что если не останавливать метро, то на протяжении нескольких недель заболеет около 2 млн людей, которые им воспользуются.



Он также привел в пример Испанию и Великобританию, которые не закрыли, а лишь ограничили движение метро, и сейчас имеют самые большие темпы роста распространения болезни.



"Решение правительства остается неизменным – метро должно быть закрытым", - заявил Шмыгаль.



Как сообщалось, КП "Киевский метрополитен приостановил перевозки пассажиров с 23:00 17 марта предварительно до 3 апреля.

