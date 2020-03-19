ВОЗ готова предоставить экспресс-тесты на коронавирус любой стране

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готова предоставить экспресс-тесты на COVID-19 для любой страны по запросу, заявил на пресс-конференции в Женеве исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.



"Есть много производителей тестов, у которых заключены контракты с ВОЗ, в основном для поддержки развивающихся стран. Я уверен, что у Польши и европейских стран есть доступ к компаниям, которые производят тесты, как в частном секторе, так и для исследовательских целей. Но если есть такая нужда, любая страна может связаться с ВОЗ, мы можем связать ее с производителями или предоставить тесты из наших запасов для экстренных случаев", - сказал он.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 200 тысяч человек примерно в 160 странах, более 8 тысячи человек скончались.

