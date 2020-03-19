Священный синод УПЦ утвердил особую молитву во время пандемии

Священный Синод Украинской Православной Церкви призвал духовенство, монашество и мирян к усиленной молитве и утвердил текст молитвы и прошения, которые необходимо возносить за Божественной литургией в течение периода коронавирусного карантина.



Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Канцелярию Киевской Митрополии.



Также Синод благословил завершать богослужения молебнами, окроплением святой водой и колокольным звоном.



Текст Обращения Священного Синода по церковной жизни в условиях распространения коронавируса COVID-19 будет оглашен в воскресенье, 22 марта, во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви.



Священный Синод призвал духовенство и верующих внимательно относиться к решениям и рекомендациям Министерства здравоохранения Украины и органов государственной власти по противоэпидемическим мероприятиям и ограничениям.



Как отметили члены Синода, в случае ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции, требующей дополнительных ограничений, епархиальным архиереям необходимо согласовывать свои решения с Предстоятелем УПЦ.



С молитвой «во время губительного поветрия и смертоносныя заразы» и прошения на сугубой ектении можно ознакомиться здесь.

