МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины передало России ноту протеста из-за поездки Владимира Путина в Крым. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.



Украинские дипломаты назвали поездки российских чиновников на полуостров "нарушением" суверенитета и международного права.



В сообщении также указывается, что Крым и Севастополь и в дальнейшем "останутся частью" Украины. Строительство Крымского моста в заявлении министерства характеризуется как "незаконное".



Глава российского государства в рамках рабочей поездки проведет в Крыму два дня. Она приурочена к шестой годовщине возвращения полуострова в состав России. Президент встретился с представителями общественности и вручил государственные награды строителям Крымского моста.



В ходе встречи с общественностью Путин назвал нелепыми попытки ставить под сомнение решение жителей полуострова о присоединении к России.



"Люди тогда сделали осознанный выбор, причем настолько яркий, что попытки поставить его под сомнение вызывают сначала оторопь, а потом усмешку. Я думаю, что те, кто пытается это сделать, даже сами понимают нелепость всяких попыток подобного рода", — заявил президент.

