Власти Киева хотят возобновить работу метро

Городская власть Киева разрабатывает план спецмероприятий, чтобы столичный метрополитен возобновил свою работу, но с некоторыми ограничениями. Об этом заявил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив, которого цитирует ЦТС. "Неработающий метрополитен - огромная проблема для города. Но киевская власть должна выполнять постановление Кабинета министров.

Мы вместе с коллегами разрабатываем план спецмероприятий, чтобы метро все-таки заработало, но с некоторыми ограничениями", - сказал он.



По его словам, метрополитен должен обслуживать людей, работающих на стратегических предприятиях, обеспечивающих жизнедеятельность города.



Речь идет в том числе о киевских медработниках, ездящих на работу из соседних областей, и которые критически необходимы на своих рабочих местах. Поэтому, добавил Прокопив, разрабатывается программа для "Киевпастранса", чтобы обеспечить проезд этих людей на работу и с работы.



Напомним, метро столицы закрыли 17 марта в 23:00.

